Один из террористов заранее приезжал в "Крокус" на концерт

Исполнитель теракта в "Крокус Сити Холле" дважды посещал концертный зал перед атакой.

В первый раз Шамсидин Фаридуни* прибыл в "Крокус" 7 марта. Он посетил концерт исполнителя Алессандро Сафино. В тот день террорист изучил схему расположения выходов и вместимость зала, передает ТАСС.

Во второй раз Фаридуни* приехал в концертный зал 22 марта, примерно за четыре часа до теракта. В этот раз он оценил количество охранников и их экипировку. Затем он позвонил сообщникам и сообщил, что им получится совершить теракт.

Ранее сообщалось, что именно 26-летний Шамсидин Фаридуни* стал единственным обвиняемым, который признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар. По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 19 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта. Установлено, что преступление было спланировано в интересах действующего руководства Украины.

Материалы дела уже направлены в суд. Процесс начнется 4 августа в Мосгорсуде. Рассмотрение по существу пройдет в открытом режиме.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга