Прямое попадание. БМП загорелась. Еще через секунды сдетонировал боекомплект. Машину буквально разорвало в клочья. Это Красноармейск. Попытка бандеровцев сбежать из города закончилась гибелью еще одного отделения ВСУ. По позициям и бронетехнике противника в городе прицельно бьют российские батареи. Разведчики сообщают - в восточные районы националисты даже не рискуют сунуться. Почти вся эта часть и кварталы на юге заняты нашими штурмовиками. Под полным контролем пригородные Гнатовка, Леонтовичи и Троянда. А вместе с ними и три микрорайона - Шахтерский, Лазурный и Солнечный. Главный тактический успех - нашим бойцам удалось подавить огневые точки ВСУ в многоэтажках.

Организованной и подготовленной к затяжному штурму линии обороны у ВСУ в Красноармейске больше нет. Главный логистический узел бандеровцев, от которого зависела вся цепь укрепрайонов ВСУ в Донбассе, рушится на глазах.

Прямого контакта с нашими штурмовиками ВСУ откровенно боятся. Если и огрызаются, то только запуская роботы или дроны. Но и они уже не в состоянии хоть как-то помешать освобождению Красноармейска.

Киев бросил к городу крупный отряд наемников. В основном собранный из латиноамериканцев. После первых же боев раненый колумбиец просит о помощи. Но бандеровцы равнодушно проходят мимо носилок. А это те, кому повезло сбежать: вместо антидронового плаща - черные полиэтиленовый пакет, штаны порваны, ботинки дырявые. Этот персонаж лучше всего иллюстрирует состояние ВСУ на красноармейском направлении в целом.

В Харьковской области по бандеровцам ночью отработали тяжелые огнеметы. Днем - авиация и батареи гаубиц. Это идет накат на Купянск. Бойцы группировки "Запад" вошли в город и закрепились сразу на трех улицах. Взяли под контроль железнодорожную станцию. И начали одновременный штурм села Петропавловка в окрестностях.

В Запорожье ВСУ отступают из городка Степногорск. Первый укрепрайон на его фланге, которых располагался в селе Плавни, уже взят и зачищен российскими подразделениями.