На раскопках в Крыму нашли античные монеты, фрагменты скульптур и керамики

Это последствия чудовищного землетрясения, которое пережило городище Артезиан в 3 веке нашей эры. Разрушенные каменные блоки обычно разбирали и использовали для повторного строительства, но этот памятник катастрофе почему-то остался нетронутым.

"Ударная волна была такой силой, что массивная крепостная стена рухнула, И вот наклон кладки показывает, откуда шла волна и с какой силой. 8−9 баллов было землетрясение", - объяснил Иван Петренко, заместитель начальника артезианской археологической экспедиции.

Цитадель восстановили, но необычным способом. Рядом с основной стеной возвели несколько подпорных. Получился фортификационный узел немыслимых размеров шириной порядка 15 метров у основания

"Стена стоит на подушке из засыпи рва. И здесь дальше видим следующую подпорную стену, которая уходит на два с половиной метра вниз, и она подпирала фактически вот эту стену. То есть у нас такая многоярусная подпорная стена, которых мы не встречали ни с северной стороны городища, ни с боков, ни с запада, ни с востока", - уточнил Николай Винокуров, директор Центра археологических исследований МПГУ, начальник артезианской археологической экспедиции.

Артезиан – одна из крепостей Боспорского царства. Государство, основанное греческими колонистами и занимавшее территорию от восточных берегов Крыма до устья Дона и современного Геленджика. Цитадель прикрывала западные границы от набегов кочевников и контролировала дорогу к столице - Пантикапею, нынешняя Керчь. Памятник многослойный. Первое поселение появилось еще в 4 веке до нашей эры. Городище несколько раз восстанавливали после пожаров, войн и землетрясений. Изучение памятника ведется уже 38 лет. Сейчас исследуют южный теминос – это священная территория с комплексом религиозных объектов.

"Здесь было пять слоев жертвоприношения, которые представляли из себя перевернутые сосудики с воздаяниями богам. Впоследствии недалеко от этого мы обнаружили еще один жертвенник. Он, конечно, меньше. Здесь совершались возлияния. То есть это могла быть кровь, это могло быть вино", - указывает Глеб Сорокин, лаборант Центра археологических исследований МПГУ.

В жертвенных ямах находили, например, светильники. Их использовали для обрядов, возможно, сжигали записку с посланием к богам. Среди других артефактов - фрагменты керамики с монограммами владельцев, потерянная буса, инструменты для выделки кожи. Но больше всего – архитектурных деталей.

Голову статуи царя Фарнака II в хорошей сохранности обнаружили еще два года назад. Правитель начал Понтийскую войну с римлянами. Но проиграл Цезарю, который после битвы произнес знаменитое: "Пришел, увидел, победил". Археологи уже нашли фрагменты постамента, туловища, рук. Разбитую в античные времена по непонятным причинам скульптуру теперь смогут восстановить, как и само святилище.

На этом самом месте в пятидесятые годы до нашей эры был возведен величественный храм в дарийском стиле. У задней стены стояла та самая статуя царя Фарнака, изображенного в образе Зевса Генарха. За годы раскопок археологи обнаружили фрагменты основания, фронтона, барабана колонн. И планируют в ближайшие годы полностью воссоздать этот шедевр архитектуры.

В будущем на городище Артезиан планируют создать археологический парк. Уже в августе откроется временная выставка. Все желающие смогут увидеть текущие находки прямо на раскопе. Перед тем, как их передадут в фонды Керченского музея заповедника.