На Кубани задержали подозреваемых в подготовке терактов

Двое граждан России и уроженец Средней Азии задержаны по подозрению в подготовке поджогов объектов транспорта и связи в Краснодарском крае. Об этом в понедельник, 28 июля, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Как уточняет ведомство, подозреваемые ради наживы вступили в интернет-переписку с куратором из числа представителей киевского режима. По его поручению они предприняли неудачную попытку поджога релейного шкафа, обеспечивающего бесперебойную и безаварийную работу железнодорожного оборудования для пассажирских перевозок.

По горячим следам злоумышленники задержаны. Выяснилось, что они также готовили поджог объекта одного из российских сотовых операторов.

Возбуждены уголовные дела о террористическом акте и покушении на диверсию.

Ранее в Воронеже был задержан мужчина, который планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры в регионе. Злоумышленник сам вышел на связь с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и согласился участвовать в разведывательно-подрывной деятельности.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отмечал, что украинские спецслужбы активно пытаются привлекать подростков и молодежь в качестве исполнителей терактов — поджогов административных зданий и военкоматов, повреждения оборудования железных дорог и иной критической инфраструктуры.