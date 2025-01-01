В Госдуме рассказали, кому поднимут зарплату с 1 октября

Зарплаты определенных категорий государственных служащих в России будут увеличены с 1 октября 2025 года. Об этом рассказал депутат Государственной думы Алексей Говырин.

Как уточнил парламентарий, это повышение зарплаты затронет сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи, а также военнослужащих.

Проект поправок к правительственному постановлению предусматривает увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% в связи с ростом инфляции. Зарплаты будут пересчитаны с октября, а госслужащим повышенные выплаты поступят в ноябре.

Говырин также напомнил, что статья 134 Трудового кодекса России содержит требование регулярного пересмотра заработной платы в целях защиты от инфляции. Для работников коммерческой сферы параметры такого пересмотра могут быть закреплены в локальных актах конкретной организации, сообщает РИА Новости.

Еще в мае российский министр финансов России Антон Силуанов подчеркивал, что все, что связано с выполнением первоочередных социальных обязательств государства перед своими гражданами, закладывается в закон о бюджете. Это прежде всего касается индексации зарплат бюджетников.

Замглавы кабмина Татьяна Голикова сообщала, что как только правительство доработает параметры новой системы оплаты труда бюджетников, их передадут отдельным регионам для апробации в рамках пилотного проекта. В профсоюзах отмечали, что ожидают от грядущей реформы выравнивания различий в оплате труда между так называемыми бедными и богатыми субъектами Российской Федерации.