Сергей Собянин назвал инновационные разработки, которые внедрили в Москве

О развитии московских технологических компаний рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин. Столица предоставляет им разные инструменты поддержки.

Один из главных - это программа пилотного тестирования. Только за полгода подано свыше 600 заявок - в полтора раза больше, чем за весь прошлый год.

Город находит заказчиков и выдает гранты авторам самых эффективных проектов. Инновационные разработки внедряют в разных сферах - транспорт, строительство, образование, экология.

Так, двухуровневые велопарковки с запатентованным подъёмным механизмом помогают увеличить количество мест. А платформа для автоматизированного мониторинга стройплощадок позволяет быстрее вводить в эксплуатацию социальные объекты и жилые дома.