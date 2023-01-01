Наводнение в Китае: двое погибших, возможны оползни

Спастись от беспощадной стихии удается в последний момент. Мощные ливни привели к разливу рек в Пекине и окружающей его полукольцом провинции Хэбэй. Бурные потоки сносили мосты, деревья и здания на берегу. Два человека погибли, еще двое пропали без вести. Разрушены дороги, нарушено электроснабжение.

Жители домов, неожиданно отрезанных от мира большой водой, ждут спасателей на верхних этажах. Через окна выбираются наружу и занимают места в надувных лодках. Главное внимание – детям и пожилым людям. Пока эвакуированы несколько тысяч человек, но в зоне бедствия - более полумиллиона. В зоне бедствия - полторы сотни сельских поселений. До рекордного уровня поднялся уровень в крупнейшем в регионе водохранилище Миюнь на северо-востоке Пекина. Ночью всего за пару часов там выпало до 315 миллиметров осадков.

"За три часа расход воды из водохранилища увеличился с 200 кубометров в секунду до 500. В низовьях некоторых рек идут работы по расширению русел – и нам нужно немедленно эвакуировать оттуда персонал и технику", - сообщил Ву Зебин, представитель министерства водных ресурсов КНР.

На помощь спасателям направлены военные. Развернуты пункты гуманитарной помощи. Перекрыто движение по 12 ключевым автомагистралям. А специалисты предупреждают: самое страшное может быть впереди. Вода подмывает горные склоны – велика вероятность масштабных оползней. В столичном регионе действует максимальный уровень опасности. Все боятся повторения трагедии позапрошлого года: летом 2023-го жертвами наводнений в Пекине стали 11 человек, сотни тысяч пришлось эвакуировать.