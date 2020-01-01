Пранкеру Subo заочно предъявили обвинение по отмыванию денег

Блогеру Субхану Мамедову (Subo) заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

Такие же обвинения выдвинули против его отца и брата, сообщили ТАСС в управлении СК по Московской области. Они начали процесс возмещения ущерба - на счета ИФНС уже поступило девять миллионов рублей.

По данным СК, с 2020 по 2022 год блогер и его родственники создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. На 10 миллионов рублей они успели купить автомобиль премиальной марки. Деньги переводились на поставные счета.

В настоящий момент блогер находится в розыске. По данным СМИ, сейчас он находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Настоящее имя Subo - Субхан Мамедов. Блогер собрал вокруг себя многомиллионную аудиторию, снимая пранки – ролики, где он отбирает еду у посетителей кафе или переодевается в полицейского. Зимой его лишили российского гражданства из-за предоставления ложных сведений о себе. Кроме того, ему запретили въезд в Россию на 70 лет.