Игорь Николаев почтил память близкого человека

Сегодня, 28 июля, Игорь Николаев в своем официальном телеграм-канале почтил память отца, поэта-мариниста и капитана дальнего плавания Юрия Николаева. По такому поводу прославленный автор-песенник опубликовал такие строки:

"Сегодня моему отцу, поэту и моряку Юрию Ивановичу Николаеву исполнилось бы 90 лет. А ушел он из жизни в 1981-м, чуть-чуть не дожив до 46-ти… Помню и люблю!"

В дополнение к сообщению Игорь Николаев опубликовал отрывок из документального фильма, снятого про него. В этом эпизоде известный артист вспоминает, как отец провожал их с матерью, стоя на берегу. Обычно бывало наоборот: это мать и маленький сын махали на прощание уходящему в очередной рейс отцу, но в этот раз все было иначе.

Отметим, что родитель не застал успех Игоря Николаева. Его не стало за два года до того, как будущая звезда отечественного шоу-бизнеса написала песни, которые записала Алла Пугачева. Речь идет о таких композициях как "Айсберг" и "Расскажите, птицы".