Медведев высмеял ЕС за сделку с США: "Трамп размазал Европу"

Американский лидер Дональд Трамп жестко продавливает экономические интересы Соединенных Штатов, а навязанная им Европе торговая сделка полностью унизительна для европейцев и выгодна только США. Такую оценку дал в понедельник, 28 июля, зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев соглашению по торговле и тарифам, которое заключили США и Евросоюз.

Как написал российский политик в своем Telegram-канале, эта сделка "снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров", обременяет гигантскими расходами промышленность и сельское хозяйство многих стран ЕС, перенаправляет поток инвестиций из Европы в США.

Медведев также указал на антироссийский характер этого соглашения — оно запрещает Европе покупать у России энергоносители, обязывая заменить их американским топливом. Однако " если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан".

Рядовым жителям ЕС остается лишь посочувствовать, ведь им " впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу", резюмировал Медведев.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая и договаривалась с Трампом по тарифам и торговле от лица объединенной Европы, высказалась в защиту торговой сделки. Глава ЕК назвала эти договоренности лучшим из возможных вариантов, учитывая угрозу 30-процентных пошлин, нависавшую над Евросоюзом.

Однако патриотические партии Европы уже объявили пресловутую сделку политическим, экономическим и моральным фиаско. Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сравнила заключенное соглашение с капитуляцией для французской промышленности, энергетики и "оборонки".

При этом во Франции и Германии звучали предложения задействовать в отношении Соединенных Штатов инструмент широкомасштабных мер против принуждения (Anti-Coercion Instrument). Этот механизм позволяет ограничить доступ американских компаний к европейским госзакупкам и ввести торговые ограничения.