США задумались над сокращением воинского контингента в Европе на 30%

Соединенные Штаты могут принять решение о передислокации до 30% из числа находящихся в Европе американских военных. Об этом рассказал осведомленный источник в Североатлантическом альянсе.

По словам собеседника Politico, в Вашингтоне изучают возможность существенной перегруппировки американского воинского контингента в Европе.

Окончательное решение по численности военнослужащих США, которых оставят в Европе, будет принято по итогам обзора глобальной расстановки сил. Публикация соответствующего доклада Пентагона ожидается в сентябре.

В июне СМИ писали, что министр обороны Германии Борис Писториус попросил шефа Пентагона Пита Хегсета предоставить "дорожную карту" вывода войск США из Европы. Однако это вызывает раздражение других членов НАТО — они боятся, что давление на Вашингтон спровоцирует "самореализующееся пророчество".

Тем временем Польша отреагировала на сообщения о том, что Вашингтон обсуждает возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы. В Варшаве заверили, что перемещение американских солдат из Жешува не означает их вывода из Польши — это маневры между базами внутри страны.