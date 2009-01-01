Елизавета Боярская показала округлившийся живот: "Погнали дальше!"

В 2009 году Елизавета Боярская познакомилась с актером Максимом Матвеевым на съемках фильма "Не скажу". Спустя год артисты оформили отношения. По слухам, отец Елизаветы, прославленный актер Михаил Боярский, поначалу в штыки воспринял выбор единственной дочери. Однако постепенно Максиму Матвееву удалось доказать именитому тестю, что достоин Елизаветы.

В 2012 году Боярская и Матвеев стали родителями. У них появился сын Андрей. А в 2018 году актриса родила второго ребенка - сына Григория.

Сегодня, 28 июля, в семье Елизаветы и Максима двойной праздник: день рождения артиста и годовщина свадьбы. По такому случаю популярная актриса на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовала трогательное поздравление, которое сопроводила фотографиями из личного архива разных лет.

Обычно не показывающая лица сыновей Боярская на сей раз приоткрыла завесу тайны над совместной жизнью с Матвеевым. Например, на одном из снимков Елизавета запечатлена с округлившимся животом.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Муж! Любимый наш! С Днем Рождения! И с годовщиной! Сегодня 15!!!! лет нашей семье! Чем дальше, тем надежнее, веселее, влюбленнее, мудрее и кайфовее! Погнали дальше!" - написала счастливая Боярская.

В комментариях многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям и отметили гармонию и тихое счастье этой семьи, которая, в отличие от других именитых семейств, предпочитает не выставлять напоказ детали своего быта.