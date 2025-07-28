Названо число разрушенных взрывом газа квартир в Саратове

39 квартир полностью разрушены после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове.

"Только эксперты могут сказать по остальным квартирам в пятом подъезде, возможно ли их дальнейшее использование. Скорее всего, они тоже утрачены будут", - сообщил собеседник РИА Новости.

Жители первого, второго и третьего подъездов уже вернулись в свои квартиры. Всего в доме пять подъездов, в которых насчитывается 194 квартиры. В них проживало около 600 человек.

Взрыв в многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове прогремел 25 июля. В результате обрушился угловой подъезд с 7 по 10 этаж. По последним данным, 7 человек погибли, включая ребенка. 18 человек пострадали, двое их них госпитализированы. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Еще три человека числились пропавшими без вести, но позднее они вышли на связь – в момент взрыва их не было дома.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.