Собянин: Москва оказывает комплексную помощь участникам СВО и их семьям

Москва оказывает участникам СВО и членам их семей комплексную помощь по различным направлениям. Например, профессиональное развитие и содействие в трудоустройстве. Кроме того, москвичам-участникам СВО доступны бесплатные программы обучения по таким направлениям как промышленность, ИТ, транспорт, строительство и другие.

Еще оказывается помощь в реабилитации бойцам, проходящим лечение в клиническом центре "Вороновское". Там помогут восстановить и развить навыки вождения на индивидуальных занятиях с инструктором и на автотренажерах. А еще там проводятся тренинги и онлайн-обучение по различным отраслям, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Кстати, помогают участникам СВО и резиденты технопарков. Так, шесть резидентов направили в зону специальной военной операции более 60 тонн гуманитарной медпомощи.

Ранее сообщалось, что участники московских ярмарок отправили на СВО больше 250 тонн продукции. Мэр столицы Сергей Собянин выразил благодарность всем, кто не остается в стороне.