Лукашенко сообщил о вчерашнем разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Беседа состоялась в воскресенье, 27 июля, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства telegram-канал "Пул Первого".

Первый вчера говорил с Путиным по телефону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко сообщил о разговоре послу России в Белоруссии Борису Грызлову перед встречей в Минске с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Детали разговора не привродятся. В Кремле еще никак не комментировали беседу Лукашенко и Путина.