Россия вошла в топ-15 стран по доступности бензина

Россия занимает 15-е месте в Европе по доступности автомобильного топлива, исходя из того, какое количество 95-го бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители различных государств.

Как подсчитали в РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, лидируют по указанному параметру жители Люксембурга — они могут приобрести более 2,8 тысячи литров бензина на среднюю зарплату в месяц.

В первую пятерку вошли Великобритания, Норвегия, Австрия и Ирландия. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,2 тысячи литров бензина.

Россия оказалась на 15-й строчке с показателем 1360 литров. Замкнула рейтинг Молдавия — 546 литров.

Ранее вице-премьер Александр Новак предупредил, что российское правительство может при необходимости ввести полный запрет экспорта бензина, в том числе для производителей. Власти намерены "смотреть в течение ближайших дней, как ситуация будет на бирже складываться".

Российский лидер Владимир Путин, говоря о санкциях и попытках Запада отказаться от топлива из России, высказался резко. Он подчеркивал, что при таком подходе западные страны "сами скоро сдохнут", ведь без российских энергоносителей Запад существовать не может.