В США провалился эксперимент по затемнению солнца "морскими облаками"

Масштабный эксперимент по приглушению солнечного света с помощью облаков из морской воды, запланированный американскими исследователями, так и не удалось провести.

Как пишет Politico, группа исследователей в Калифорнии планировала "масштабное и рискованное" исследование оборудования для распыления морской воды, которое в конечном счете могло бы быть использовано для приглушения солнечных лучей. Проводить эксперимент планировалось у западного побережья Северной Америки, Чили или у берегов южной части центральной Африки.

Хотя сначала ученым удалось даже получить государственное финансирование, в конечном счете их затея потерпела крах — согласовать проведение эксперимента с местными властями не удалось. Проведение опыта в Калифорнии остановили буквально через 20 минут после начала. Местные чиновники испугались статуса секретности.

Вопросы вызывают последствия подобных исследований для жизни на Земле, хотя потенциально, как уверяют ученые, такие эксперименты могут привести к решению климатических проблем.

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