Акции "Аэрофлота" снижаются из-за сбоя информационной системы и отмены рейсов

Информация о сбое в работе информационных систем "Аэрофлота" привела к снижению курса акций компании. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 28 июля.

По состоянию на 11:38 мск акции "Аэрофлота" торговались на Московской бирже по 56,8 рубля за ценную бумагу. При этом на закрытии торгов 27 июля стоимость акций составляла 58,91 рубля.

Отменено уже 49 рейсов "Аэрофлота" в Москву из других городов, а также из столицы в другие города. При этом кассы в аэропорту Шереметьево временно не осуществляли возвраты и не переоформляли билеты авиакомпании из-за сбоя.

РБК отмечает, что отмененные рейсы оказались не зарегистрированы в системе авиакомпании из-за сбоя. По некоторым направлениям самолеты "Аэрофлота" вылетают, поскольку эти рейсы были внесены в систему до того, как она "легла".

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры заявили, что взяли ситуацию с соблюдением прав пассажиров под свой контроль, организованы надзорные мероприятия, сообщает ТАСС.