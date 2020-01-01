Арзамасова во время съемок спрятала беременность за крупными планами и просторными одеждами

В 2020 году Елизавета Арзамасова вышла замуж за прославленного фигуриста, тренера, постановщика ледовых шоу Илью Авербуха. В августе 2021 года звезда комедийного сериала "Папины дочки" родила спортсмену сына Льва. А в августе 2024 года у супругов появилась на свет общая дочь Лия. Кроме того, много времени с семьей проводит взрослый сын Ильи Авербуха от бывшей жены, фигуристки Ирины Лобачевой, Мартин.

В новом интервью Елизавета Арзамасова рассказала, что снималась в продолжении сериала "Папины дочки" будучи беременной. Причем свое интересное положение от зрителей популярная актриса тщательно скрывала.

"Моя Галина Сергеевна станет мамой, и это прекрасно. Это лучшее, что может случиться в жизни женщины. Смешно, что, когда я на самом деле была в положении и играла мою герои­ню в самом начале её романтических отношений, мы прятали мой животик за просторными одеждами и крупными планами. А теперь я в кадре с накладным животом", - отметила Арзамасова.

Актриса отметила, что во время съемок ей даже приходилось себя "притормаживать", чтобы зритель поверил в беременность ее героини. Арзамасова объяснила, что будучи на самом деле в положении она вела достаточно активный образ жизни и без особых проблем работала, передает aif.ru.

"Даже если чувствовала себя не слишком хорошо, старалась не унывать и держаться на позитиве, чтобы эти девять месяцев прошли в радо­сти – и для меня, и для близких", - объяснила актриса.