Дом в Астрахани мог рухнуть из-за подтопления

Фундамент пятиэтажки в Астрахани, где произошло обрушение подъезда и части квартир, могло размыть водой. Это следует из рассказов местных жителей.

Как отмечает Telegram-канал "Осторожно, новости", жители аварийного дома на улице Ляхова неоднократно сообщали о плохом состоянии здания: в стенах были большие трещины, подвал затоплен, фундамент просел.

Люди требовали расселения, предположительно, дом №6 должны были снести еще в апреле. Однако ни то, ни другое не произошло.

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После обрушения подъезда жилого дома в Астрахани из здания эвакуировали 15 человек. В городе создан оперативный штаб. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа. После этого произошло обрушение подъезда и части квартир.

По данным экстренных служб, завал после взрыва газа в жилом доме в Астрахани находится на уровне второго этажа. Глава Астраханской области Игорь Бабушкин, который лично находится на месте обрушения, рассказал, что к работам по ликвидации последствий ЧП привлечено 96 спасателей и более 28 единиц специальной техники.