В сложившихся обстоятельствах Россия может полагаться только на себя. Такое заявление сделал в понедельник, 28 июля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат, сейчас "дел у нас немало", причем "главное из этих дел — победить врага". Лавров отметил, что впервые в своей истории Россия воюет одна против всего Запада.

В отличие от двух мировых войн сейчас у нас союзников на поле боя нет, поэтому "полагаться надо на себя, нельзя допускать ни слабости, ни слабины", предупредил Лавров.

Глава МИД России указал и на то, как изменились геополитические реалии. Во время холодной войны между СССР и США сохранялось взаимное уважение — сейчас его нет, цитирует политика РИА Новости.

Ранее секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу подтверждал, что в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев отмечал, что многим американцам "важно, чтобы тот порядок, который сформировался во взаимоотношениях Соединенных Штатов Америки и Европы в послевоенный период, центром является который создание НАТО, существовал бы или продолжал дальше действовать".