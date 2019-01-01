Трех человек достали из-под завалов в Астрахани

Три человека пострадали при обрушении части дома в Астрахани.

Спасатели извлекли их из-под завалов. Пострадавших госпитализировали в Александро-Мариинскую областную больницу, пишет telegram-канал SHOT. Эвакуированы 15 человек.

К разбору завалов дома в Астрахани привлечено 96 человек личного состава и более 28 единиц техники, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Для координации аварийно-спасательных работ на месте развернут оперативный штаб. Спасатели объявляют минуты тишины, чтобы найти возможных пострадавших. Есть риск повторного обрушения здания.

Утром 28 июля в доме на улице Ляхова произошло обрушение части квартир с первого по пятый этаж. Дом был признан аварийным в 2019 году. Жильцы неоднократно жаловались на трескающиеся стены, просевший фундамент, постоянную сырость и затопленные подвалы. В 2025 году началось его расселение.

1,5 недели назад бойцовский клуб "Дружина", снимающий помещение в доме, вывез свое оборудование и больше не проводил занятий. Им сообщали, что дом аварийный, пишет RT.

Прокуратура Астрахани начала проверку. Причина частичного обрушения сейчас устанавливается, взрыва газа не было.