В Москве не увидели реакцию Киева на предложение создать рабочие группы

Москва не получала ответа от Киева на предложение создать три рабочие группы для урегулирования украинского конфликта.

Готова ли Украина работать в таком формате, пока неизвестно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Группы нужны для организации эффективной работы по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Они будут работать в режиме онлайн.

"Нет, пока понимания на этот счет нет, ждем", - сказал представитель Кремля.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Киев "намерен рассмотреть это предложение".

Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся 23 июля в Стамбуле. По итогам в российской делегации заявили, что позиции Москвы и Киева по меморандумам далеки друг от друга. Тем не менее, стороны договорились об обмене пленными - военными и гражданскими.