Собянин открыл Дом русского бильярда в историческом клубе фабрики "Свобода"

Сегодня в Москве в отреставрированном здании клуба фабрики "Свобода" открылся Дом русского бильярда. Объект оснащён по самым высоким мировым стандартам. Бильярдные столы - отечественного производства - из массива ценных пород древесины. Их интегрировали в специальную цифровую платформу. В распоряжении профессионалов и любителей - основной зал на 14 столов и отдельные комнаты на 6 столов, также есть столы и для пула. В церемонии открытия принял участие мэр Сергей Собянин. Он сам сыграл в бильярд на инновационном фиджитал-комплексе с технологиями компьютерного зрения и нейросетей.

Идеальный свет, до миллиметра выверенная плоскость стола и лучшее мировое сукно. В историческом клубе легендарной косметической фабрики "Свобода" сегодня заработал Дом русского бильярда. 13-летняя чемпионка России Алёна Тюрникова сыграла здесь одну из первых партий.

Здание бывшего фабричного клуба считается объектом культурного наследия. Построено по проекту архитектора Константина Мельникова. Впервые распахнуло свои двери для рабочих государственной мыльно-косметической фабрики "Свобода" в 1929-м году. Однако построенное здание немного отличается от того, что нарисовал автор. Без малого сто лет назад не было таких технологий, чтобы воплотить фантазию архитектора в жизнь. Поэтому тогда проект немного упростили. А во время нынешней реставрации ничего капитально менять не стали. Теперь на первом этаже здесь ресторан, а на втором большой зал на 13 профессиональных столов.

"Первые впечатления – "эффект вау". При такой большой площади здесь не так много столов - это для максимального комфорта, большие расстояния между столами, прекрасный воздух, сервис, который ждет посетителей. Дом русского бильярда со всеми традициями русской игры", - рассказал Сергей Бауров, старший тренер сборной России по бильярдному спорту.

Пространство большого зала позволяет проводить соревнования мирового уровня. Кроме того, в Доме есть 6 столов в отдельных комнатах и 2 стола для пула. Все бильярдные столы произведены в России. Массив из ценных пород дерева на стальном каркасе, а стол подогреваемый. Бывший ДК фабрики "Свобода" был бережно реставрирован силами городских структур и открыт сегодня лично мэром Москвы.

"Мы с вами реализуем один за другим проекты. Первый проект - это Дворец спорта "Москвич", где уже проводили соревнования на кубок Мэра Москвы. Неоднократно. Вот второй такой Дворец бильярда. Ну и третий ожидаем, что у нас ещё будет в Нижних Мневниках, большой дворец уже спроектирован специально под проведения международных соревнований", - сообщил Собянин.

Особая гордость, признались спортсмены, фиджитал – комплекс с технологией компьютерного зрения и искусственным интеллектом. Система сама распознаёт шары и положение кия в руках спортсмена и прокладывает наиболее оптимальную траекторию для удара. Такой виртуальный помощник позволяет быстро осваивать навыки новичкам, а профессионалам эффективней оттачивать мастерство.

Планируется, что в будущем здесь заработает секция по бильярдному спорту, а мировые турниры и первенства страны станут регулярными. Первые соревнования пройдут уже в этом году - в рамках Спартакиады "Моспром".