На дорогах Москвы провели массовые проверки

Массовые проверки на дорогах Москвы прошли в минувшие выходные. Сотрудники Госавтоинспекции выявляли нетрезвых водителей.

Останавливали даже курьеров на электроскутерах. Помимо прочего, проверяли патент на работу. Помощь оказывали и сами участники дорожного движения. Так, инспекторы получили сигнал, что на одной из улиц машина каршеринга двигается очень странно.

Автомобиль остановили. В салоне оказались два человека. Водитель не стал отрицать, что принимал алкоголь, а его приятель даже в машине ГАИ не понимал, что происходит.