Летние травмы: как из-за досадной случайности не провести отпуск на больничной койке

На данный момент июньские шашлыки стали последним событием, на котором Григорий находился в полном здравии. Беды ничто не предвещало. Дачный вечер. На улице дождливо. У мангала – распутица.

"Там глина и такой маленький бугорочек. Я хотел кастрюльку поднять. И просто поскользнулся и упал. Все. Щелчок какой-то - и все", - рассказывает пострадавший.

Все видит, слышит, осознает. Но тела своего не чувствует. А вскоре - уже улыбается. Садится, держит ложку и встает. Между двумя полярными состояниями – 10 дней. Григорий Орманжи – уникум. По крайней мере - для врачей нейрохирургического отделения Коломенской больницы. Ни один настолько тяжелый пациент с парализованным телом после сложной травмы не возвращался к двигательной активности настолько стремительно.

Специалисты объясняют: Григорий получил травму шейных позвонков. Они начали сдавливать спинной мозг. В результате чего появился отек. Нейрохирурги подключили все современные технологии, знания и опыт. Командная шестичасовая операция, сразу после - реабилитация. Результат потрясающий. Чувствительность в пальцах рук у Григория появилась на шестой день.

О прогнозе жизни другого пациента говорить преждевременно - нейрохирурги спасают 30-летнего мужчину от глубокой инвалидности. Поврежден шейный отдел позвоночника. Тяжелая травма ныряльщика стала итогом неудачного прыжка в реку.

Распространенная травма, увы, носит сезонный характер.

"В летний период у нас самокаты, мотоциклы, квадроциклы. Ныряния в водоемы, озера приводят к травме шейного отдела позвоночника. Ударяется головой о дно, ломает шейные позвонки. Результат этого - парализация конечностей, нарушение дыхания, кровоснабжения головного, спинного мозга. И в тяжелейшем состоянии таких пациентов привозят к нам в больницу", - говорит Сергей Найман, заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы.

Врачи говорят: если операцию провести в первые 8 часов после несчастного случая, то шансы на максимальное восстановление двигательных функций организма велики. Но главное, о чем рекомендуют всегда помнить, оправляясь на отдых на природу, так это прописные правила техники безопасности.