Врачи Филатовской больницы справились со сложнейшей операцией

Сложнейшую операцию провели врачи Филатовской больницы. Ребенку удлинили тонкую кишку. Теперь он сможет питаться без помощи зонда и получит шанс развиваться вместе со своими сверстниками.

Еще в утробе врачи нашли у ребенка две патологии: выступающие наружу петли кишечника и синдром короткой кишки. В первые сутки после рождения, доктора провели операцию, в ходе которой восстановили младенцу брюшную стенку, что стало первым этапом лечения. А уже через год пациенту удлинили тонкую кишку, что помогло устранить непроходимость кишечника.

"Операция, которую мы выполняли сегодня, это очень кропотливая и деликатная. Мы рассекаем, разрезаем стенку кишки по спирали. Затем ее вытягиваем, как пружину, и затем обратно сшиваем, восстанавливая проходимость тонкой кишки", - объяснила Ольга Мокрушина, детский хирург, врач высшей категории.