Песков рассказал, где могут встретиться Путин и Трамп

Никакой предметной подготовки к потенциальной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведется.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но нельзя исключать, что если оба лидера в один момент окажутся в Китае, то такая встреча может иметь место.

"Путин сам говорил, что он готовится к такому визиту (в Китай – прим. ред.). Если так получится, что в итоге президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать", - сообщил спикер Кремля (цитата по РИА Новости).

Как ожидается, Путин совершит визит в Китай с 31 августа по 3 сентября. Там он примет участие в саммите ШОС и праздновании окончания Второй мировой войны.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, не исключил возможность встречи с Путиным. Он уже получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина.