В Москве открылась выставка каллиграфических ребусов с китайским уклоном

Художник и знаток Китая Альберт Крисской придумал собственный вид каллиграфии. В своих свитках традиционные иероглифы он дополняет самым неожиданным образом - телефоном, косметикой, песочными часами и даже губной гармоникой.

В Первой московской галерее восточной живописи открылась персональная выставка автора, на которой более 50 свитков - интерактивных и не только. Большинство работ - остроумные ребусы, составленные на трех языках - китайском, английском и русском.

"Например, на этом свитке, сделанном золотой тушью, мы видим очень четко, что по-русски написано "нет проблем". Но обратите внимание, здесь наши гласные группы заменены на иероглифы, которые означают буквально то же самое. Мэйвэнде. Нет проблем. Вот такая смесь, которая понятна носителям обоих языков", - показывает Крисской.

Альберт уже более 30 лет живет в Китае. Философией и языком Поднебесной увлекся сам и стал знакомить других. С конца 90-х годов появился интернет-ник, под которым многие его знают - Папа ХуХу. Здесь тоже доля самоиронии, буквальный перевод - "ни рыба ни мясо". Новый вид каллиграфии появился изначально как хобби, и вот теперь счет работ уже идет на сотни.

"Мне очень нравится смешивать две культуры - русскую и китайскую. Мне очень нравится смешивать иероглифы и русские буквы, латинские буквы. Мне очень нравится разбирать иероглифы на части, смотреть, из чего они устроены, какие смыслы можно найти, если их перекомпоновать", - говорит Альберт.

"Для людей, которые китайского не знают, специально в описании каждому свитку подготовлено пояснение. Что означает иероглиф, как он выглядит, какая его часть в какой степени соприкасается с русским языком", - объяснила Валерия Рудина, куратор Первой московской галереи восточной живописи.

Свои работы мастер подписывает, как и принято у китайских живописцев, печатью из мыльного камня, на котором вырезает часть своего ника - иероглиф "Ху".

Выставка продлится до 17 августа, а в планах на осень - представить свои работы в Пекине. И теперь китайских зрителей заразить любовью к русскому языку.