Китай продолжит решительно защищать законные права и интересы своих компаний. Так власти Поднебесной отреагировали на решение предводителя киевского режима Владимира Зеленского ввести санкции в отношении китайских юридических лиц, якобы помогающих России в обходе рестрикций.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь подчеркнул, что Китай всегда выступал против односторонних санкций, не получивших одобрение Совета Безопасности ООН.

В связи с этим официальный Пекин призывает Украину исправить "ошибочную политику", чтобы избежать негативных последствий, цитирует китайского чиновника ТАСС.

Ранее китайские СМИ писали, что роскошный подарок, который могут преподнести Пекину российские власти, поверг Соединенные Штаты в панику и шок. Речь идет о трофейных образцах западной военной техники, в том числе американского производства.

Российский министр обороны Андрей Белоусов подчеркивал, что дружественные отношения Москвы и Пекина сохраняют восходящую динамику. Развитие по всем направлениям и находится на беспрецедентно высоком уровне, а ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты лидеров России и Китая.