Путину доложили о социально-экономической ситуации в Ставропольском крае

Владимир Путин принял в Кремле губернатора Ставропольского края. Владимир Владимиров доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе.

За последние пять лет местный бюджет увеличился почти в два раза. Постепенно растут зарплаты. Хорошие показатели демонстрирует сельское хозяйство - в том числе по импортозамещению. На особом контроле - меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Продолжается строительство и ремонт школ и детских садов. Однако для успешной реализации всех социальных программ региону необходима федеральная поддержка.