Путину доложили о социально-экономической ситуации в Ставропольском крае

Владимир Путин принял в Кремле губернатора Ставропольского края. Владимир Владимиров доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе.
За последние пять лет местный бюджет увеличился почти в два раза. Постепенно растут зарплаты. Хорошие показатели демонстрирует сельское хозяйство - в том числе по импортозамещению. На особом контроле - меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Продолжается строительство и ремонт школ и детских садов. Однако для успешной реализации всех социальных программ региону необходима федеральная поддержка.
Владимиров: Общая проблема – сильнейшая нехватка. Обеспеченность врачами – 83 процента, средний медицинский персонал – 78 процентов.
Путин: А скорая помощь?
Владимиров: Скорая помощь, к сожалению, [укомплектованность] 57 процентов. Но вы давали поручение – мы доплату ввели и сейчас увеличиваем количество. Это в основном водители. Правда, сложнее ситуация. Сейчас опять будем принимать решение увеличивать [доплату] водителям. Пошли на то, чтобы сегодня начинать, опять-таки по вашему поручению, участковым, уполномоченным полиции [выплачивать] доплаты. Сегодня в Федеральной службе исполнения наказаний укомплектованность тяжелая – также по 10 тысяч человеку доплачиваем. С Росгвардией по поводу вневедомственной охраны доплаты из регионального бюджета. Мы два года держали по 5 тысяч, но сейчас надо увеличивать, потому что у них тоже большой некомплект.