В России предложили давать дополнительный выходной родителям с детьми

Россиянам, воспитывающим детей, необходимо предоставлять дополнительные выходные дни — это поспособствует укреплению традиционных семейных ценностей. Такую инициативу высказал депутат Государственной думы Евгений Марченко.

По словам парламентария, которого цитирует Life.ru, если давать ежемесячный дополнительный выходной одному из работающих родителей с детьми до 18 лет, это повысит эффективность воспитания подрастающего поколения.

Также Евгений Марченко полагает, что указанная мера поможет формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями, поскольку родители смогут активнее участвовать в воспитании и развитии детей.

Ранее в Госдуме звучала инициатива, в рамках которой которой женщинам с детьми в возрасте до семи лет предлагалось предоставлять дополнительный оплачиваемый выходной день каждые два месяца. Это день, по задумке парламентариев, можно было бы использовать для прохождения ребенком медицинских осмотров.

Депутат Госдумы Георгий Арапов заявил, что россиянам нужен дополнительный оплачиваемый недельный отпуск для повышения рождаемости. Например, для одиноких людей, заинтересованных в создании семьи, такой семидневный отпуск может стать возможностью новых знакомств и построения серьезных отношений.