Торжественные службы в честь Дня Крещения Руси прошли в православных храмах

День Крещения Руси отмечают 28 июля в нашей стране. Праздник является официальной датой и отмечается в день памяти святого князя Владимира.

Утром торжественные службы прошли в православных храмах. Литургию в Успенском соборе Кремля совершил патриарх Кирилл. После этого верующие собрались на молебен у памятника крестителю Руси на Боровицкой площади. Туда же из Храма Христа Спасителя доставили частицу мощей князя Владимира.