Торжественные службы в честь Дня Крещения Руси прошли в православных храмах

День Крещения Руси отмечают 28 июля в нашей стране. Праздник является официальной датой и отмечается в день памяти святого князя Владимира.
Утром торжественные службы прошли в православных храмах. Литургию в Успенском соборе Кремля совершил патриарх Кирилл. После этого верующие собрались на молебен у памятника крестителю Руси на Боровицкой площади. Туда же из Храма Христа Спасителя доставили частицу мощей князя Владимира.
В своем поздравлении с праздником предстоятель Русской Церкви напомнил о непреходящем духовном единстве всех исторических земель Святой Руси: "С какой злобой - есть такое слово "остервенения" - пытаются враги разрушить созданное им, князем Владимиром, духовное единство нашего народа. Иначе не было бы столь яростных ударов по Церкви, стремления разорвать ткань нашей истории, подменить истину ложью, а братство народов Святой Руси - враждой, отчуждением и даже военными действиями. И пусть эта память укрепит нас в верности Христу, в любви к ближним, в преданности Святой Руси".