Трое пострадавших при обрушении дома в Астрахани оказались фейком

Сообщения в интернете о трех пострадавших в результате частичного обрушения дома в Астрахани не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 28 июля, рассказали в пресс-служба губернатора Астраханской области.

Региональные власти подчеркнули, что в обрушившемся подъезде жилого дома по состоянию на 13:49 по местному времени (12:49 мск) пострадавших нет. Оперативный штаб, организованный после ЧП, уточнил, что один маломобильный житель дома госпитализирован из-за стресса, но троих пострадавших, о которых писали в Telegram, не было.

Тем временем в Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, что для жильцов обрушившегося дома развернут пункт временного размещения. С людьми работают психологи ведомства.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Прокуратура организовала доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.