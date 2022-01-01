Российские бойцы освободили Бельгийку и Бойковку в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Также в ночь на 28 июля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая ракеты "Кинжал", а также ударными дронами, в ходе которого оказались поражены инфраструктура военного аэродрома противника, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотников.

Кроме того, расчет гаубицы "Мста-Б" той же группы "Центр" ранее уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ на красноармейской направлении в ДНР, который охранял рубежи на подступах к Красноармейску. Российские штурмовые отряды продвинулись к городу и закрепились на более выгодных позициях. Таким образом сорвана ротация украинских войск на красноармейском направлении.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.