Возбуждено дело о хакерской атаке на "Аэрофлот"

Уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации возбуждено по факту сбоя информационной системы "Аэрофлота" по вине хакеров. Об этом рассказали в понедельник, 28 июля, в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ведомство организовало все необходимые надзорные мероприятия в связи ситуацией в аэропорту Шереметьево — сотни пассажиров не смогли вылететь из-за отмены рейсов.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 272 Уголовного кодекса (неправомерный доступ к компьютерной информации), сообщает "Интерфакс".

Ранее в Кремле, говоря о случившемся с "Аэрофлотом", назвали тревожными сообщения о хакерской атаке на компанию. Пресс-секретарь президента подчеркивал, что подобная угроза сохраняется для всех крупных организаций, оказывающих услуги населению.

До сбоя в информационных системах "Аэрофлота" от хакерской атаки пострадала крупная российская алкогольная компания. Принадлежащая ей сеть алкомаркетов не работала несколько дней, авторы кибератаки потребовали выкуп, но руководство компании платить отказалось.