Роскомнадзор успокоил россиян после слухов о блокировке WhatsApp

Сообщения ряда средств массовой информации и интернет-ресурсов о том, что мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) грозит блокировка с 1 августа, не соответствуют действительности. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Ведомство подчеркнуло, что решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке.

Все подобные решения оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации — доверять надлежит только официальной информации, цитирует Роскомнадзор "Интерфакс".

Ранее заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин заявлял, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, поскольку этот мессенджер "с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям".

При этом глава этого же комитета Сергей Боярский, высказываясь о слухах про блокировку WhatsApp с 1 августа, отмечал, что "при всем уважении" не может "позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников".