В Женеве стартовали мероприятия, организованные Межпарламентским союзом. Участие в них принимает и российская делегация под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

28 июля начал работу 15-й саммит женщин председателей парламентов. Тема встречи: "Ведущая роль в обеспечении всеобъемлющего и прочного мира".

Матвиенко призвала участников выступить за диалог и сотрудничество вместо санкций, расширения военных альянсов и гонки вооружений. А также ответила на провокационные заявления чешской стороны о ситуации на Украине, напомнив, что конфликт начался в 2014 году после кровавого переворота при участии ряда западных стран.