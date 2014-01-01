В Женеве стартовали мероприятия, организованные Межпарламентским союзом. Участие в них принимает и российская делегация под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
28 июля начал работу 15-й саммит женщин председателей парламентов. Тема встречи: "Ведущая роль в обеспечении всеобъемлющего и прочного мира".
Матвиенко призвала участников выступить за диалог и сотрудничество вместо санкций, расширения военных альянсов и гонки вооружений. А также ответила на провокационные заявления чешской стороны о ситуации на Украине, напомнив, что конфликт начался в 2014 году после кровавого переворота при участии ряда западных стран.
"Именно Россия 8 лет с 2014 года на всех международных площадках призывала к миру и мирному дипломатическому решению внутриукраинского конфликта в рамках Минских соглашений. Вместо этого 8 лет киевский режим обстреливал мирные регионы Донбасса и Новороссии, убивая женщин, детей и стариков. 14 тысяч человек было убито за это время", - напомнила спикер Совфеда.