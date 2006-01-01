Ирина Пегова воссоединилась с красавицей дочкой

Ирина Пегова официально была замужем лишь единожды. Актриса оформила отношения с коллегой Дмитрием Орловым, от которого в 2006 году родила дочь Татьяну. Со стороны этот союз казался гармоничным и счастливым. Тем удивительнее поклонникам в 2011 году было узнать о разводе. С тех пор Ирина Пегова предпочитает не распространяться о своей частной жизни.

Однако время от времени актриса все же делает исключение. Так, например, в своем официальном телеграм-канале Ирина опубликовала свежее видео, на котором предстала с 19-летней дочкой Татьяной. "Погуляли, шаги намотали! Наконец-то вместе", - объявила радостная Пегова.

Многочисленные комментаторы рассыпались в комплиментах Ирине и ее единственной наследнице. По мнению фанатов, Татьяна растет редкой красавицей, удивительно сочетающей во внешности черты матери и отца.

Отметим, что до воссоединения с дочкой Ирина Пегова проводила отпуск со своим возлюбленным, актером Сергеем Мариным. О том, что у пары отношения, стало известно недавно. Актеры посетили фестиваль сериалов "Пилот", который стартовал в городе Иваново. 47-летняя актриса позировала фотографам вместе с 37-летним актером и буквально сияла от счастья.