Молодой муж Кудрявцевой послал завистников: "Убогие, идите варите борщ"

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров живут в браке больше десяти лет. Многие считали, что это идеальный союз, но недавно Лера Кудрявцева, едва сдерживая рыдания, рассказала, что измотана нескончаемой борьбой с алкоголизмом мужа.

Еще в начале прошлого года ведущая призналась, что ее супруг страдает от зависимости к спиртному. Из вредной привычки пристрастие Макарова переросло в настоящую болезнь. Кудрявцева считает, что алкоголизм ее мужа неизлечим. После выхода из очередного рехаба, спортсмен не может продержаться и полгода в "завязке".

Однако публичные признания жены не оценил сам Макаров. Игорь, увидев все, что о нем в соцсети написала Лера, взорвался. Хоккеист с нецензурными выражениями обратился к супруге. Спортсмен четко дал понять, что ему не нравятся откровения Кудрявцевой. "Уже просто успокойся и молчи. Достала!" — сорвался он на Леру в Интернете.

А теперь досталось и прочей общественности. Удалив скандальный пост, в котором материт жену, Игорь Макаров опубликовал другой, в котором накидывается на интернет-пользователей, муссирующих тему его проблем с алкоголем.

"Товарищи несчастные люди! Можно заняться вам своими делами! Мы разберемся как-то сами! Очень много убогих людей пишут разные комментарии! И то, что я бездельник ))) Ребята, я отыграл в хоккей 30 лет, заработал на два дома и три квартиры… А вы, убогие, идите варите борщ на трехметровой кухне!" - высказался на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Макаров.

Впрочем, многочисленные подписчики не удивились новой вспышке хоккеиста. Некоторые комментаторы ответили ему, что не обсуждали бы широко его проблемы с алкоголем, если бы его супруга сама не придала эту тему огласке.