Скандальную скульптуру глины на Болотной набережной наконец-то демонтируют

На Болотной набережной рядом с ГЭС-2 разбирают памятник "Большая глина № 4".

Кадры публикуют в соцсетях очевидцы. Видно, как на месте работает кран, он уже снял фрагмент композиции.

Скульптура швейцарского художника Урса Фишера была установлена в 2021 году и вызвала много споров и у москвичей, и у искусствоведов. Тогда планировалось, что она простоит 9 месяцев, после чего ее должны были перенести в другой город мира. Но в итоге памятник остался в Москве почти на 4 года.

В Доме культуры ГЭС-2 сообщили, что скульптуру сменит другая работа - это часть запланированной ротации произведений искусства в городской среде.