Что происходит в "Шереметьево" после сбоя в системе "Аэрофлота"

Коллапс в расписании авиакомпании "Аэрофлот". В результате масштабной хакерской атаки были задержаны и отменены множество рейсов. Пассажиры застряли в аэропортах. А у компании из-за масштабного сбоя нет возможности даже заправить самолёты. Компьютеры просто не работают. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. К решению вопроса подключилась Росавиация и Минтранс. Они совместными усилиями пытаются пересадить часть пассажиров на рейсы других авиакомпаний.

Табло вылета аэропорта Шереметьево ночных и утренних пассажиров встречало красными цветами надписи "рейс отменён" или "задержан". А люди всё приезжали. К стойкам регистрации, билетным кассам и представительству авиакомпании "Аэрофлот" выстроились огромные очереди. Люди сидели даже на ступенях эскалаторов, которые пришлось отключить. В авиакомпании признали: произошёл сбой в работе IT - систем. За информацией о предстоящих рейсах попросили следить через онлайн-сервисы:

"Пассажиры отменённых рейсов могут обратиться в зал выдачи багажа аэропорта Шереметьево для того, чтобы забрать оформленный ранее багаж. Во избежание образования скоплений пассажиров просим вас покинуть аэропорт Шереметьево".

Стойки регистрации на рейсы "Аэрофлота" в Шереметьево сейчас пусты. Закрыты кассы. Согласно официальному сообщению, в Шереметьеве, за первые 12 часов 28 июля были выполнены 76 рейсов аэрофлота из 123 запланированных. Людям деньги вернут. Или переоформят билеты на новые даты в ближайшие десять дней.

Первоочередное право на переоформление у пассажиров с ограниченными возможностями по здоровью, несопровождаемым детям, пассажирам, следующим трансфером и участникам специальной военной операции. В Генеральной прокуратуре назвали причину, по который крупнейший авиаперевозчик страны временно перестал летать по России. Рейсы в Казахстан выполняются в полном объёме.

В аэропорте города Сочи очередь к билетным кассам ненамного меньше, чем к стойкам регистрации. Не все довольны неожиданно затянувшемся отпуском.

Отдыхающие разделились на два лагеря. Одни хотят получить обратно деньги, чтобы уехать домой другим транспортом, поэтому пишут заявление на возврат средств. Другие настроены только на полёт. Но вот рейсов и билетов не хватает.

По заявлению Минтранса, всю информацию о предстоящих рейсах пассажиры могут получить онлайн. Для тех, кто находится в зданиях аэровокзала, в частности, Шереметьево, предоставляется бесплатная вода, детские зоны. Для пассажиров с ограниченными возможностями предоставлены отдельные залы ожидания. Сколько времени уйдёт на восстановление компьютерных систем "Аэрофлота", пока неизвестно.