Пляжи переполнены: россияне изнемогают от аномальной жары

В Москве из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности. В ближайшие три дня городские службы работают в усиленном режиме. Столбики термометров в столице поднялись выше 30 градусов. Волна зноя накрыла и другие регионы. На Кавказе и в Крыму уже под 40. Экстремальные температуры и в Приморье. Там жара и теплая вода в океане привели к наплыву неожиданных гостей.

Изнемогая от зноя, жители Владивостока и многочисленные туристы устремились к воде. Пляжи края - а их в Приморье с десяток - переполнены. На центральной набережной несмотря на то, что официально купание запрещено, яблоку негде упасть. Температура морской воды вблизи Владивостока прогрелась до +29˚С.

Бутилированная вода - самый "ходовой" товар. В магазинах быстро разлетается. Всему виной - антициклон. Он принёс аномальную жару в Приморье. Температура в некоторых районах достигает +37 градусов. И так - с небольшими колебаниями - почти месяц. За это время пять раз обновлялся температурный рекорд. В прогретых бухтах появились медузы-крестовики. И хотя с точки зрения экосистемы их присутствие в воде хороший знак - признак чистой морской воды - для людей, скорее, опасность.

Врачи фиксируют многочисленные обращения. Укус медузы-крестовика может вызывать аллергические реакции. Уже десятки человек госпитализированы.

"Симптоматика нарастает в течение часа. Болевые ощущения локальные в области укуса, в дальнейшем они переходят на мышечные группы поясницы и конечностей. Более редко сопровождается изнуряющим кашлем, чувством удушья", - пояснил Дмитрий Сорокин, врач анестезиолог - реаниматолог, токсиколог Центра по лечению острых отравлений Приморского края КГАУЗ "Владивостокская клиническая больница №2.

В ближайшие дни в Приморье до +33 градусов и гроза. В расположенном на той же широте Сочи тоже жара. На курортах ежечасные оповещения о температуре воздуха. Усилен штат спасателей и врачей.

В связи с этим специалисты рекомендуют туристам посещать пляжи рано утром, чтобы избежать перегрева, а в дневное время лучше ограничить пребывание на улице. Кроме того, с 31 июля в городе прогнозируются дожди и вероятность осадков превышает 50%. Метеорологи советуют быть готовыми к возможным кратковременным ливням и соблюдать меры предосторожности.

Пляж у Петропавловской крепости, побережье Финского залива в парке 300-тлетия. Петербургский воздух прогрелся до +30 в тени. Солнцепёк - на Дворцовой площади тень не найти, потому для туристов - струи воды поливальной машины. Изнывают от жары в общественном транспорте. Оранжевый уровень погодной опасности. Северная столица уже неделю - настоящий морской курорт. Массовый исход на дачи.