Минобороны ФРГ отреагировало на слова Путина об оснащении ВМФ

В Германии услышали заявления российского лидера Владимира Путина про Военно-морской флот (ВМФ) России. Об этом рассказал в понедельник, 28 июля, официальный представитель Министерства обороны ФРГ Кеннет Хармс.

Президент России пообещал повышать уровень боевой подготовки экипажей надводных и подводных кораблей, береговых и авиационных частей ВМФ, а также оснащать их самой современной техникой и вооружением.

Как отметил спикер германского Минобороны, "мы это принимаем, конечно, к сведению". Германия также стремится развивать свой военный флот, вкладываясь в приобретение новых кораблей, цитирует Хармса ТАСС.

Ранее Владимир Путин, поздравляя моряков с Днем Военно-морского флота, подчеркивал, что ВМФ должен гарантированно обеспечить безопасность России, защитить суверенитет и национальные интересы страны.

Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, говоря про стратегические подводные лодки, подчеркнул, что их наличие у государства — это не только гарант безопасности, но и стабильность в регионе, ведь не каждый рискнет пойти на конфронтацию с обладателем такого мощного оружия.