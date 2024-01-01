Выяснилось, что Лавров сказал наступившей ему на ногу девушке на саммите БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приподнял завесу тайны над некоторыми событиями саммита БРИКС, который состоялся в октябре 2024 года.

В объективы камер попал инцидент с участием Лаврова. На кадрах было видно, как перед российским дипломатом проходит какая-то девушка и наступает политику на ногу. Лавров провожает ее какой-то фразой.

Как сообщает ТАСС, Лавров посетовал на то, что после этого маленького происшествия с девушкой было "много всяких измышлений". Однако министр, решив, что "она кокетничает", сказал девушке вслед, что "скоро выйду покурить".

Вскоре после инцидента на саммите БРИКС в Сети появился фейковый ролик со сгенерированным голосом, якобы принадлежащим Лаврову. Министерство иностранных дел России указало на фальшивку. Комментируя случившееся, в ведомстве предложили свою версию озвучки: "Может, все проще, и правильный ответ: "Проходи быстрее"?".

Во время пандемии коронавируса Сергей Лавров, посещая в Китай, появился в маске с надписью FCKNG QRNTN ("Чертов карантин"). "И маска, и надпись пришлись министру впору", — было сказано в подписи к видео, появившегося в тиктоке внешнеполитического ведомства.