В воскресенье, 27 июля, футболистки сборной Англии обыграли испанок и стали чемпионками Европы. Матч, на котором присутствовал принц Уильям, прошел в швейцарском Базеле на стадионе "Санкт-Якоб Парк".

Англичанки одержали победу в драматичной серии пенальти. Главной звездой игры стала Клои Келли. Появление Келли в середине первого тайма изменило ход матча, в котором Испания доминировала и, казалось, была настроена на победу. 27-летняя форвард сначала помогла Алессии Руссо сравнять счет на 57-й минуте после того, как Мариона Кальдентей открыла счет на 25-й минуте. А в серии пенальти Клои спокойно реализовала решающий удар.

Выступая после матча, Келли призналась, что она "гордится командой, и благодарна за то, что носит форму сборной". Принц Уильям появился на поле и лично поздравил футболисток. Героиню матча красавицу-блондинку Клои наследник престола отметил отдельно. Уильям держал футболистку за руку и с гордостью смотрел ей в глаза, говоря слова благодарности. Келли в ответ краснела и улыбалась.

Фотографии торжественного награждения уже облетели весь мир. На снимках видно, что сын Карла III действительно горд за женскую сборную Англии.