Лавров перечислил условия завершения конфликта на Украине

Североатлантический альянс, вопреки всем обещания м и заключенным документам, расширился вплотную к границам России. И сейчас Москва настаивает на своем законном требовании, обеспечивающем ее безопасность: никакого втягивания Украины в НАТО, заявил Сергей Лавров.

Как заявил глава МИД России на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", прекращение расширения альянса - одно из главных условий завершения конфликта на Украине. В последнее время Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ, НАТО оправдывает свои инициативы "сдерживанием российской агрессии", передает РИА Новости.

Лавров назвал и второе необходимое для завершения конфликта условие: Киев должен согласиться с территориальными условиями Москвы. Глава МИД напомнил, что возвращение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закреплено в российской Конституции.