Трамп пригрозил ужесточить условия выдвинутого России ультиматума

Президент США Дональд Трамп решил, что уже знает, какими будут ответные действия Москвы на выдвинутый им ультиматум. И потому он намерен сократить обещанные России 50 дней на раздумье до меньшего числа дней. Об этом американский лидер заявил журналистам в Шотландии.

Как сказал Трамп перед встречей с премьер-министром Великобритании Стармером, он уже знает ответ и то, что произойдет. Речь идет об ультиматуме, который президент США выдвинул Москве 14 июля. Он потребовал, чтобы российская сторона заключила с Киевом мирное соглашение в течение 50 дней. В противном случае Трамп пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров и вторичные пошлины для тех стран, которые покупают у России энергоносители.

В то же время, американский президент сообщил о договоренности с ЕС об отправке Киеву американского оружия. Оплачивать эти поставки предстоит Европе. Планируется передать Украине, в частности, установки ЗРК Patriot, передает РИА Новости.