Магнитные бури дадут россиянам передышку

Ощутимые возмущения магнитосферы Земли в период с 28 июля по 3 августа не предвидятся. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО Российской академии наук.

Как уточняют ученые, лишь в понедельник, 28 июля, вероятна слабая магнитная буря, но возмущения будут незначительны и едва ли повлияют на самочувствие. Небольшие возмущения также прогнозируются 1 и 2 августа.

Прогнозировавший 27 июля прилет к Земле небольшого протуберанца, выброшенного с Солнца еще 23 июля, не вызвал почти никаких геомагнитных последствий. До конца понедельника Земля выйдет из облака солнечной плазмы. Поскольку никаких крупных событий на Солнце в последние дни не происходило, сохранится спокойная геомагнитная обстановка.

Глобальный прогноз на предстоящую неделю также пока благоприятный, отмечается на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии.

Между тем метеоролог Михаил Леус предупредил, что вернувшаяся в столичный регион аномальная жара несет дополнительную опасность для здоровья — подобная погода не способствует чистоте воздуха. При антициклоне наблюдаются нисходящие воздушные потоки в атмосфере, что существенно затрудняет рассеивание выбросов загрязняющих веществ.