Лайма Вайкуле под одобрительный гул толпы призвала дать Украине оружие

Лайма Вайкуле провела в минувшие выходные фестиваль "Рандеву". В последние годы этот музыкальный праздник превратился в сборище иноагентов и негативно настроенных в отношении России артистов.

Тон всему мероприятию задает 71-летняя хозяйка. Общаясь с журналистами, Вайкуле высказалась о политической ситуации между Россией и Украиной. Лайма выразила надежду на скорейшее примирение стран. Когда корреспондент услышал слова певицы, он предположил, что артистка выступает за мирное урегулирование конфликта.

"Конечно, музыка нам в этом, в том числе, помогает", — высказался сотрудник СМИ. Но Вайкуле его тут же перебила, показав свою воинственную позицию. "Лучше дайте оружие Украине", — заявила она. В этот момент толпа одобрительно загудела. Видимо, на фестивале собрались самые миролюбивые артисты.

Напомним, последнее время Лайма живет в Латвии и в Россию не ногой. Певица не только не поддержала СВО, но и дала понять, что никогда не симпатизировала СССР. Да и вообще, по версии Вайкуле, она получила известность не благодаря любви публики, а судьбе и "бабушке, которая пела в церковном хоре". "Союз тут не при чем. Он, кроме плохого, ничего хорошего мне не дал", — отрезала Лайма.

Два года назад в одном из интервью она и вовсе ляпнула: "Посчитайте, кто кого содержал и кто кому платил? Я отработала, и я содержала филармонии, я содержала весь Советский Союз, выпуская свои диски…".